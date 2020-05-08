شكرا لقرائتكم أحمد شوبير : فيفا يرفض إقامة انتخابات علي منصب النائب لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاعلامي احمد شوبير ان هناك فيديو كونفرانس جمع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولي فيفا سارة ساليمون تم التاكيد خلال المكالمة علي الغاء الانتخابات علي منصب النائب في لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة .
وتابع شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب اون تايم سبورتس، أن مندوبة فيفا أكدت انه لن يتم إقامة انتخابات علي منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة و اختيار اثنين منهم نائب اول و نائب ثاني .
وأضاف شوبير، أن مسئولو اتحاد الكرة فوجئوا بتغيير نبرة الصوت لمندوبة فيفا مع اللجنة خاصة أنه كان هناك بعض القرارات الاسبوع المنقضي تم تغييرها من قبل مندوبة فيفا دون أي أسباب.
وشدد شوبير، على أن هناك اجتماع آخر سيكون الأسبوع المقبل لاستكمال الحديث مع سارة ورفعه بالكامل إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، مضيف أن القرار الأخير في النهاية سيكون في أيادي أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة
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