شكرا لقرائتكم خالد الغندور: اتحاد الكرة يخاف من الأهلى وجماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، مؤكدًا أنهم يخشون الأهلي.

وقال خالد الغندور، عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أعلن رئيس الوزراء عن مد فترة الحظر حتى نهاية مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تبعه قرار اللجنة الخماسية بتأجيل عودة النشاط الرياضي.

وأضاف "اللجنة الخماسية تخشى اتخاذ قرار بإلغاء مسابقة الدوري خوفًا من الأهلي وجماهيره".

Advertisements

وتابع "أؤكد أن قرار إلغاء الدوري سيأتي من الدولة المصرية، ليس قرار اللجنة الخماسية، التي تخشى مواجهة الأهلي وجماهيره بقرار إلغاء المسابقة بسبب تصدر القلعة الحمراء لها".