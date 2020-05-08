شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي: لست مصابا بفيروس كورونا وباهر المحمدى مستمر معنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ديديه جوميز، المدير لفنى للنادي الإسماعيلي، إنه بحالة جيدة ويمارس نشاطه اليومي بشكل معتاد والأمور تسير بشكل جيد ، نافيا في الوقت نفسه ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف مدرب الإسماعيلي ، في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير ، برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport1، "أتواجد في العزل بمدينة الإسماعيلي بكل خير".
وواصل جوميز حديثه: " لدينا فريق شاب لديه مستقبل جيد ونريد أن نقدم شيء ما إلى جمهور الإسماعيلي في المرحلة المقبلة"، قائلا: "اتابع تدريبات الدرويش يوميا من خلال 4 مجموعات تدريبية لدينا، واتواصل معهم عن طريق الواتس آب ونعمل بجهد وتركيز انتظارا لعودة الدوري".
وتابع مدرب الإسماعيلي، "لم يتحدث معى أحد بشأن رحيل باهر المحمدى، وهو متواجد معنا حتى هذه اللحظة".
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