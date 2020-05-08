شكرا لقرائتكم أليو بادجى: أخوض التدريبات بمحل إقامتى في 6 أكتوبر للحفاظ على لياقتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السنغالي أليو بادجى، مهاجم النادي الأهلي، أخوض التدريبات في محل إقامتى في 6 أكتوبر للحفاظ على لياقتي البدنية باستمرار.

وأضاف مهاجم النادي الأهلي، في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير ، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport1، "الحمد لله اصلى وأصوم مثل كل المسلمين في رمضان"، مضيفا: "الكل منعزل وأسرتى وحشتنى جدا".

وواصل بادجى: "أتدرب مع 5 من أصدقائى وأتواصل مع الجهاز الفني للأهلى باستمرار من خلال الواتس آب والتعليمات المستمرة" .