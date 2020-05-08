شكرا لقرائتكم شوبير: اجتماع بين فيفا واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سارة ساليمون اجتمعت بالفيديو كونفرانس مع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وتم التأكيد علي الغاء بند الـ8 سنوات وتطبيقه من الدورة المقبلة.
وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم سبورتس، أن مسئولو اتحاد الكرة فوجئوا بتغيير نبرة الصوت لمندوبة فيفا مع اللجنة خاصة أنه كان هناك بعض القرارات الاسبوع المنقضي تم تغييرها من قبل مندوبة فيفا دون أي أسباب.
وشدد شوبير، على أن هناك اجتماع آخر سيكون الأسبوع المقبل لاستكمال الحديث مع سارة ورفعه بالكامل إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، مضيف أن القرار الأخير في النهاية سيكون في أيادي أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد الكرة
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