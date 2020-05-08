شكرا لقرائتكم خالد الغندور: سيتم إلغاء الدورى وكأس مصر هذا الموسم بنسبة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع الإعلامى خالد الغندور إلغاء بطولة الدورى المصرى ومسابقة كأس مصر هذا الموسم بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك إن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يعامل نادى الزمالك كأنه خصم له.

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تابع الغندور:" عمرو الجناينى الزملكاوى منع دخول أكتر من 10 مليون جنيه للزمالك وحرمه من أمواله التي كانت من الممكن أن تتسبب فى ثبات إدارى وقدرة مالية للنادى الأبيض وكأن الزمالك أصبح خصما له وهذا لمصلحة أشخاص معينين".

ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.