شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك في طريقه للمحكمة الرياضية لحفظ حقوقه في قضايا كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن مجلس إدارة نادى الزمالك يجهز بعض الملفات والمستندات المهمة للتوجه بها إلى المحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادى الأبيض في قضايا كثيرة.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك إن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يعامل نادى الزمالك كأنه خصم له.

تابع الغندور:" عمرو الجناينى الزملكاوى منع دخول أكتر من 10 مليون جنيه للزمالك وحرمه من أمواله التي كانت من الممكن أن تتسبب فى ثبات إدارى وقدرة مالية للنادى الأبيض وكأن الزمالك أصبح خصما له وهذا لمصلحة أشخاص معينين".

Advertisements

ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.