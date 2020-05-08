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خالد الغندور: عمرو الجناينى يعامل الزمالك كأنه خصم

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جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يعامل نادى الزمالك كأنه خصم له.

أضاف  الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" عمرو الجناينى الزملكاوى منع دخول أكتر من 10 مليون جنيه للزمالك وحرمه من أمواله التي كانت من الممكن أن تتسبب فى ثبات إدارى وقدرة مالية للنادى الأبيض وكأن الزمالك أصبح خصما له وهذا لمصلحة أشخاص معينين".

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ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

 

 

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