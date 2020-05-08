شكرا لقرائتكم أليو بادجى: مانى صديقى ومتواضع جدا ولعبت حارس مرمى ومدافع في البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السنغالي أليو بادجى، مهاجم النادي الأهلي، أنه صديق حميم لمواطنه ساديو مانى مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، ونحن على تواصل دائما في أغلب الوقت.

وأضاف مهاجم النادي الأهلي، في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير ، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport1، ولدت في مدينة صغيرة تبعد 600كيلو عن داكر العاصمة، وكنا اتقابل مع مانى في المنطقة وهو متواضع جدا وخلوق جدا وهو خير ممثل للشعب السنغالي

وتابع أليو بادجى : مدرب موريتاني هو من اكتشف موهبتي وجعلنى العب كرة القدم وبدأت مدافع ولعبت في عدة مراكز منها حارس المرمي وهو من اكتشفني كمهاجم أيضا .

وواصل بادجى ، تلقيت عدة عروض أوربية لكنى انتقلت للسويد في النهاية، وهى المحط الأولى للاحتراف وكان الجو بارد جا وكنت منعزل في غرفتى والتدريبات كانت صعبة جدا، لكنى أتيت من قارة مختلفة ومناخ مختلف ، وكل أنماط الحياة كانت صعبة جدا.

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قال بادجى، أخوض التدريبات في محل إقامتى في 6 أكتوبر للحفاظ على لياقتي البدنية باستمرار.

وأضاف الحمد لله اصلى وأصوم مثل كل المسلمين في رمضان، مضيفا الكل منعزل وأسرتى وحشنى جدا بسبب كورونا.

وواصل بادجى أتدرب مع 5 من اصدقائى وأتواصل مع الجهاز الفني للأهلى باستمرار من خلال الواتساب والتعليمات المستمرة .