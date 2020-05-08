شكرا لقرائتكم نادي سامبدوريا: إصابة 3 لاعبين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس، إصابة ثلاثة لاعبين ضمن صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت : "يعلن النادي أنه خلال الفحوصات الخاصة بإيجابية فيروس كورونا، جاءت ثلاث عينات إيجابية".

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وأضاف البيان "اللاعبون الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، تم وضعهم في الحجر الصحي وسيتم مراقبتهم باستمرار، وفقا ليروتوكول الحماية الصحية".

وكان سامبدوريا أحد أكثر الأندية الإيطالية تضررا من فيروس كورونا، حيث أصيب ثمانية من لاعبيه في وقت سابق قبل أن يتم شفاءهم.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي منذ شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.