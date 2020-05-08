شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : فيفا يرفض إقامة انتخابات علي منصب النائب لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن هناك فيديو كونفرانس جمع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولي فيفا سارة ساليمون تم التاكيد خلال المكالمة علي إلغاء الانتخابات علي منصب النائب في لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة .

تابع شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب اون تايم سبورتس أن مندوبة فيفا أكدت انه لن يتم إقامة انتخابات علي منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة و اختياراثنين منهم نائب أول ونائب ثان .

في سياق متصل كشف أكد الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 ، عن مفاجأة جديدة للجنة الخماسية ..تحفظ مسئولو الاتحاد الدولي على قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة ، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات .

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تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.

كما تطرق محمد شبانه إلى موعد انتخابات اتحاد الكرة حيث أكد أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي أكد أن الانتخابات ستكون في العام الجاري ولن يتم إقامة انتخابات لمدة عام كما قال وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي مؤكداً أن توجه هاني أبو ريدة وتأكيده إقامة الانتخابات نهاية العام الجاري ليس كلام أبو ريدة بل كلام الاتحاد الدولي –فيفا-.

أضاف محمد شبانه أن هناك بنود مثيرة فى لائحة اتحاد الكرة على رأسها بند الـ8 سنوات والذى يمنع العديد من الترشح لانتخابات الجبلاية على رأسهم سيف زاهر و خالد لطيف و أحمد مجاهد و عصام عبد الفتاح .