شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تصريحات أسامة نبيه وإعلان اتحاد الكرة عن تمديد تعليق النشاط الرياضى مجددا.

أسامة نبيه : قلبى لم يطاوعنى على التسجيل في الزمالك

أكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما أصبح عليه عقب أن عمل مدربا، متذكراً هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان يتمنى أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعب، وهو ما دفعه للخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

اتحاد الكرة يعلن تمديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو

أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي ، تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري. Advertisements بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير فى صفقة أفشة وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادى الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة لاعب الوسط المهاجم لصفوف القلعة الحمراء. صرف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، 270 ألف جنيه لأربع مناطق من مستحقات الحكام بمختلف الأقسام، سواء الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث.

تأجيل الأولمبياد يكلف مصر 100 مليون لإعداد اللاعبين لـ"طوكيو 2021"

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن تأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام إضافى، يحتاج إلى مصاريف إضافية لإعداد اللاعبين للأولمبياد تصل إلي قرابة 100 مليون جنيه .