شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : كونفرانس مندوبة فيفا واتحاد الكرة ألغى بند الـ8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي أحمد شوبير أن هناك فيديو كونفرانس جمع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتخاد الدولي فيفا سارة ساليمون تم التاكيد خلال المكالمة علي إلغاء بند الـ8 سنوات وتطبيقه من الدورة المقبلة.
تابع شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم سبورتس أن مسئولو اتحاد الكرة فوجئوا بتغيير نبرة الصوت لمندوبة فيفا مع اللجنة خاصة أنه كان هناك بعض القرارات الأسبوع المنقضي تم تغييرها من قبل مندوبة فيفا دون أي أسباب.
في سياق متصل كشف أكد الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 ، عن مفاجأة جديدة للجنة الخماسية ..تحفظ مسئولو الاتحاد الدولي على قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة ، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات .
تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " : أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.
أضاف محمد شبانه أن هناك بنود مثيرة فى لائحة اتحاد الكرة على رأسها بند الـ8 سنوات والذى يمنع العديد من الترشح لانتخابات الجبلاية على رأسهم سيف زاهر و خالد لطيف و أحمد مجاهد و عصام عبد الفتاح .
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