7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 5 / 2020 فى مقدمتها إخطار الأهلى للسويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق بأن هناك رغبة فى عودة النشاط الكروى وإعلان اتحاد الكرة بتمديد تعليق النشاط.
اتحاد الكرة يعلن تمديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو
أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي ، تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.
بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير فى صفقة أفشة
وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادى الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة لاعب الوسط المهاجم لصفوف القلعة الحمراء.
أسامة نبيه : قلبى لم يطاوعنى على التسجيل في الزمالك
أكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما أصبح عليه عقب أن عمل مدربا، متذكراً هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان يتمنى أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعب، وهو ما دفعه للخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.
تأجيل الأولمبياد يكلف مصر 100 مليون لإعداد اللاعبين لـ"طوكيو 2021"
كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن تأجيل اولمبياد طوكيو لمدة عام إضافى، يحتاج إلى مصاريف إضافية لإعداد اللاعبين للأولمبياد تصل إلي قرابة 100 مليون جنيه .
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