شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. تفرغ الحكام شرط استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر المقترح الذى وضعته اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لعودة مسابقة الدورى عن أزمة للجنة الحكام، حيث يتضمن المقترح عزل جميع اللاعبين والمدربين والحكام فى معسكر مغلق لمدة شهرين ونصف لحين إنهاء الدورى، منعاً لأى إصابة بفيروس كورونا تأتى من الخارج، وهو ما يهدد استكمال الدورى.

ووضع هذا المقترح الحكام فى ورطة، لاسيما أن جميع الحكام يعملون موظفين فى قطاعات مختلفة بالدولة، وهو ما يمنعهم من الالتزام بالعزل طوال فترة الشهرين والنصف، حيث يحتاج هذا الأمر إلى تفرغ كامل للحكام.

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وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 6 ملاعب فى 3 مدن لاستضافة مباريات الدورى هذا الموسم، حال صدور قرار من مجلس الوزراء باستئنافه عقب فترة التعليق الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن التصور الذى تم عرضه على وزير الرياضة تضمن إقامة مباريات الدورى فى 3 مدن، هى القاهرة والإسكندرية والسويس، على أن يتم توزيع الأندية على 6 مجموعات وتقام مباريات كل مجموعة على ملعب من الملاعب الستة المحددة، وهى استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى والمقاولون العرب، والمكس بالإسكندرية "أو برج العرب" فى حال الانتهاء من الإصلاحات، واستاد الجيش بالسويس.

فيما أكد الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 ، عن مفاجأة جديدة للجنة الخماسية تتمثل فى تحفظ مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم على قبول أي تعديلات من اللجنة الخماسية على لائحة النظام الأساسي وطالبوهم بتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ فترة، خاصة بعد تأخر اللجنة الخماسية في إرسال الملاحظات، تابع محمد شبانه في لايف " الخليج 365 ": أن الاتحاد الدولي فيفا طلب اللجنة الخماسية الاكتفاء بالتعديلات التي ستقرها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، وبالتالي جميع التعديلات التي يجريها مسئولو اللجنة الخماسية لن يتم العمل بها رغم المحاولات الجارية من اتحاد الكرة بإرسال الملاحظات وموافقة الفيفا عليها.