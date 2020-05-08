اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 7 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 7 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها موافقة بيراميدز على تأجيل القسط الأخير فى صفقة انتقال محمد مجدى أفشة للفريق الأحمر. بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير فى صفقة أفشة وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادى الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة لاعب الوسط المهاجم لصفوف القلعة الحمراء. Advertisements محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " الأهلي يفاوض مروان محسن لتجديد عقده 3 سنوات بـ30 مليون كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف عبر صفحة الخليج 365 : أن النادي الأهلي يبحث تجديد عقد مروان محسن لمدة 3 مواسم مقابل 30 مليون جنيه ، حيث اتفقت لجنة التخطيط بالأهلي مع مروان محسن مهاجم الفريق على تمديد عقده لمدة موسمين اضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده.

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