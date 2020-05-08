شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقاضي أسامة نبيه بعد تصريحاته بـ"التفويت" للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الاستياء داخل جدران نادي غزل المحلة بعد تصريحات أسامة نبيه والتي أكد خلالها أنه رفض التسجيل في شباك الزمالك أثناء فترة اعارته للمحلة، حيث تم عقد اجتماع مجلس إدارة عبر الهاتف قبل انعقاد المجلس بشكل رسمي.

وعلم الخليج 365 أن إدارة غزل المحلة تُجهز بيان للرد على أسامة نبيه وايضاح وجهة نظر النادي للرأي العام، كما يتم حالياً حصر الأموال التي حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزال المحلة تمهيداً لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير.

وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

وشدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.