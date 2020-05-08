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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 7 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها إعلان اتحاد الكرة تمديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو.
اتحاد الكرة يعلن تمديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو
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