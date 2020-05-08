حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 7 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها إعلان اتحاد الكرة تمديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو. اتحاد الكرة يعلن تمديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو فيفا يرفض الربط بين إلغاء الكأس وتقليص عمومية الجبلاية بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير فى صفقة أفشة الأهلي لـ فايلر: لا تسرّع في إلغاء الدوري وهناك رغبة فى عودة النشاط Advertisements أسامة نبيه : قلبى لم يطاوعنى على التسجيل في الزمالك أبو ريدة يدرس التراجع عن خوض انتخابات اتحاد الكرة بقائمة موحدة اتحاد الكرة يصرف 270 ألف جنيه للحكام تأجيل الأولمبياد يكلف مصر 100 مليون لإعداد اللاعبين لـ"طوكيو 2021"

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