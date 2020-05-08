اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها توجيه مرتضي منصور انتقادات لحديث ممدوح عباس عن عودة الدورى المصرى. مرتضي منصور ينتقد حديث ممدوح عباس عن عودة الدوري انتقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تصريحات ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، بخصوص استئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى نسختها الحالية، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم. الزمالك يصرف متأخرات لاعبيه أول يونيو المقبل استقرت إدارة الزمالك على صرف مستحقات اللاعبين مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادى قيمة تجديد العضويات، والتى تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات فى سور النادى، حيث سيتم توقيع عقود إيجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة. Advertisements أسامة نبيه : قلبى لم يطاوعنى على التسجيل في الزمالك أكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما أصبح عليه عقب أن عمل مدربا، متذكراً هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان يتمنى أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعب، وهو ما دفعه للخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف. منسي : الزمالك عرض 15 مليون جنيه لضمي .. وهذه أسباب فشل انتقالي لجينت البلجيكي كشف ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش المعار من بيراميدز إنه كان قريبا من الانضمام للزمالك في صيف 2018، حيث كان الفريق الأبيض أكثر جدية من الأهلي في مرحلة المفاوضات وقت ذلك .

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