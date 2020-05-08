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شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى بعد تصريحات أسامة نبيه: هل يوجد فى تاريخك ما يجذب غير أزمة غالى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نادر شوقى، مدير الشركة المسؤولة عن نادى الجونة، وكيل حسام غالى، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعد حلقة أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطنى السابق وتصريحاته حول أزمته الشهيرة مع حسام غالى قائد الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بالجونة.
وقال نادر شوقى عبر تويتر:"هو لا يوجد في تاريخك الكروي أي حاجة تجذب انتباه الناس غير سيرة أزمتك مع كابتن حسام غالي"، ليثير الجدل حول تلك الأزمة التى علق عليها نبيه فى الساعات الماضية.
وقال أسامة نبيه عبر قناة أون تايم سبورت، اليوم، الخميس، بخصوص حسام غالي، أنه حاول حل الأزمة ولكنه هو لم يكن لديه استعداد، ولكن قام برد فعل أذهلني في مباراة السوبر بعدما استقبلني بالأحضان وبأفضل ترحيب، مؤكدا أن رد فعله كان عظيم ورائه وهذا هو غالي بالنسبة لي، وكان لديه رغبة ملحة في الحديث مع غالي.
تابع أسامة نبيه: كنت أدافع عن حسام غالي وأراه من اللاعبين المميزين وأن يلعب في مركز عبد الله السعيد وليس مركز محمد النني أو طارق حامد، وفعلا اتفق معي كوبر أنه لاعب مختلف، وبعد هذه الأزمة عاتبي كوبر وقال لي "هو ده اللاعب اللي كنت بتقولي مختلف وبتدافع عنه، اتركني انا للتعامل معه"، كاشفا أنه كان يخطط للرحيل عن المنتخب عقب انتهاء منافسات كأس العالم.
تغريدة نادر شوقى
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