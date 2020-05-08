شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة.. بسيونى والدومانى يقودان الزمالك للفوز بكأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 من البطولات الأفريقية الغالية على الزمالك قبل إلغائها ودمجها مع كأس الاتحاد الأفريقى وإطلاق عليها كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

تشكيلة الزمالك

وخاض الزمالك مباريات تلك البطولة بتشكيلة تضم كل من عبد الواحد السيد فى حراسة المرمى أمامه عمرو فهيم و بشير التابعى ووائل القبانى وحسام عبد المنعم وطارق السيد وفى الوسط أيمن عبد العزيز وخالد الغندور وطارق السعيد وفى الهجوم عبد الحليم على وأسامة نبيه .

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نهائى البطولة

وحقق الزمالك الفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد القاهرة على كانون ياوندى بطل الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدف تقدم طارق السعيد بالهدف الأول من ضربة جزاء وأضاف عبد الحميد بسيونى الهدف الثانى ، ثم عبد اللطيف الدومانى الهدفين الثالث والرابع وفى لقاء الإياب خسر الزمالك بهدفين نظيفين ليحقق لقب البطولة الغالى قبل أن يتم إلغاء تلك البطولة .

وقد بدأ الزمالك مشوار البطولة بمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا وحقق الفوز عليه برباعية نظيفة فى القاهرة وتعادل معه إيجابيا فى تنزانيا ليعبر للدور الثانى، الذى يلتقى فيه مع البن الأثيوبى ويفوز عليه بالقاهرة بهدفين مقابل هدف ، ثم يخسر بنفس النتيجة فى اديس أبابا عاصمة أثيوبيا ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق الأبيض بنتيجة 4/2 .

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الزمالك مع أسيك نديامبور بطل السنغال ويفوز عليه فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ويخسر فى السنغال بهدف نظيف ، ليتأهل للدور نصف النهائى من البطولة ويلتقى مع سانت لويزيان بطل جزيرة رينيون ليفوز عليه الفريق الأبيض فى القاهرة بهدفين نظيفين ويتعادل معه هناك سلبيا ليتأهل لنهائى البطولة .