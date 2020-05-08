فيديو.. مصطفى محمد يتحدى والده بـ"مباراة" تنس طاولة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، مباراة تنس طاولة ضد والده، خلال تواجده فى المنزل بالفترة الحالية نظرا لتوقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحرص مصطفى محمد على نشر الفيديو الخاص بالمباراة عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" معلقا عليه قائلا:"لاعيب أوى الحج"، فى إطار المباراة الترفيهية التى خاضها معه فيما أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، اليوم، الخميس، تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر موقعه.

وجاء البيان كالتالي ..

بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى، بعدما توقف النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا.