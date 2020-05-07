«أودريوزولا» يكشف موقف «زيدان» من رحيله إلى بايرن ميونخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ألفارو أودريوزولا، الظهير الأيمن لنادي ريـال مدريد الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني، عن عدم رغبة المدير الفني للميرنجي زين الدين زيدان في رحيله إلى الفريق البافاري.
وأوضح «أودريوزولا»، في حوار مع برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني: «عندما أتى وقت الحديث عن الرحيل كانت هناك عدة محادثات بيني وبينه وأظهر لي دعمه حينما كان بايرن مهتمًا»، مضيفًا: «زيدان لم يريدني أن أرحل عن مدريد».
وتابع الدولي الإسباني: «إنه لشئ مقدر أن يفكر رمز مثله بك أكثر من نفسه، هو مدرب وشخص عظيم».
وكان «أودريوزولا» قد انضم إلى بايرن ميونخ في موسم الانتقالات الشتوي الأخير ولم يخض مع النادي البافاري سوى مباراة واحدة فقط في الدوري الألماني قبل توقفه بسبب أزمة كورونا.
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