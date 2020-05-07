شكرا لقرائتكم خبر عن «بودولسكي» يروي كواليس رحيله عن أرسنال: «أردت لعب كرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الألماني لوكاس بودولسكي، لاعب أرسنال السابق، عن كواليس رحيله عن قلعة الإمارات مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في مغادرة الجانرز.

وأوضح خلال حوار مع موقع «أرسنال بلاير»: «كان هناك بعض الأشياء دومًا، لم تكن سعيدًا لأنك لا تلعب ربما لم يكن المدرب سعيدًا لأنك لا تلعب بالطريقة التي يريدها، ربما يرى لاعب آخر أفضل منك، لا أعلم، لعبت جيدًا جدًا في بعض المباريات وسجلت أهدافًا ثم جلست على مقاعد البدلاء في المباراة التالية، لهذا بدأت أفكر أن على تغيير هذا الوضع».

وأضاف نجم المانشافت السابق: «كنت أفكر أنني مستعد لأرسنال ومستعد لدخول التشكيل الأساسي أو الدخول كبديل في وقت مبكر ولكن الأمور لم تكن كذلك، لسبب ما تحدث أشياء كهذه في كرة القدم ولهذا قررت الرحيل، هذه هي الحياة وهذه هي الرياضة، لم أكن أرغب في الرحيل ولكن كان على ذلك لأنني أردت لعب كرة القدم».

وتابع لاعب بايرن ميونخ السابق: «أردت التواجد في الملعب ولكني كنت أود البقاء في أرسنال لبضعة سنوات لأنني شعرت براحة حقيقية هناك، الفريق وكل شئ محيط به والجميع في النادي كانوا ودودين كعائلة، الجماهير العظيمة والمدينة العظيمة والاستاد، كل شئ. استمتعت بالتجربة حقًا في النهاية».

وكشف «بودولسكي» عن تحدثه مع المدير الفني للجانرز آنذاك أرسين فينجر قائلًا: «جرت بيننا بعض الحوارات عن وضعي وقلت له (أريد اللعب، أريد دخول الملعب في وقت مبكرًا أكثر)، وبالطبع هو المدرب وهو من يقرر، لا يمكنه وعد اللاعبين باللعب دائمًا، لا يعطك أي مدرب وعد كهذا، لذا قررت لنفسي أن أمضي قدمًا».

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