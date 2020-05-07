شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يزاحم برشلونة على توقيع «ألابا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في سباق التوقيع مع النجم النمساوي ديفيد ألابا، الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ الألماني، ليزاحم برشلونة على خدماته.
وحسب شبكة «سبورت1»، ينتهي عقد اللاعب مع الفريق البافاري في 2021 فيما يرغب النادي في تجديد التعاقد ببنود جديدة للحفاظ على خدماته.
ويجذب «ألابا» اهتمام عدد من أندية القمة في كل من الدوري الإنجليزي والإيطالي، فيما يعتبر المدير الفني لإنتر أحد أكبر المعجبين به.
وأشار التقرير إلى أن «ألابا» يرغب في الرحيل عن ناديه الألماني والانتقال إلى ناد لديه القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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