شكرا لقرائتكم نادر شوقى عن تصريحات أسامة نبيه: لا يوجد فى تاريخك ما يجذب غير أزمة غالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نادر شوقى، مدير الشركة المسؤولة عن نادى الجونة، وكيل حسام غالى، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعد حلقة أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطنى السابق وتصريحاته حول أزمته الشهيرة مع حسام غالى قائد الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بالجونة.

وقال نادر شوقى عبر تويتر:"هو لا يوجد في تاريخك الكروي أي حاجة تجذب انتباه الناس غير سيرة أزمتك مع كابتن حسام غالي"، ليثير الجدل حول تلك الأزمة التى علق عليها نبيه فى الساعات الماضية.



نادر شوقى

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وقال أسامة نبيه عبر قناة أون تايم سبورت، اليوم، الخميس، بخصوص حسام غالي، أنه حاول حل الأزمة ولكنه هو لم يكن لديه استعداد، ولكن قام برد فعل أذهلني في مباراة السوبر بعدما استقبلني بالأحضان وبأفضل ترحيب، مؤكدا أن رد فعله كان عظيم ورائه وهذا هو غالي بالنسبة لي، وكان لديه رغبة ملحة في الحديث مع غالي.

تابع أسامة نبيه: كنت أدافع عن حسام غالي وأراه من اللاعبين المميزين وأن يلعب في مركز عبد الله السعيد وليس مركز محمد النني أو طارق حامد، وفعلا اتفق معي كوبر أنه لاعب مختلف، وبعد هذه الأزمة عاتبي كوبر وقال لي "هو ده اللاعب اللي كنت بتقولي مختلف وبتدافع عنه، اتركني انا للتعامل معه"، كاشفا أنه كان يخطط للرحيل عن المنتخب عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

كما قال اسامة نبيه في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، من الأفضل للاعب الكرة لو اختار بين الاعتزال في أوج عطاؤه أو الاستمرار في الملعب فالأفضل البقاء لأنه سيحقق مكاسب مع ارتفاع قيمة العقود حاليا متابعا: "اللاعبين بتدور على مصلحتها وبيدور يعمل سبوبة ومفيش حد هيدور عليه بعد الاعتزال".