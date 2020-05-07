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شكرا لقرائتكم إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن باولو لوز نائب رئيس نادي غريميو البرازيلي يوم الخميس، إصابة 3 أفراد بفيروس كورونا، من بينهم صانع الألعاب دييغو سوزا.
وبحسب "غلوبو إشبورتي" البرازيلية، أوضح غريميو أن هناك 3 حالات إيجابية مؤكدة في الفريق وهي لاثنين من العاملين بالإضافة إلى دييغو سوزا.
وقال النادي في بيانه أن جميع اللاعبين الذين خضعوا للاختبارات جاءت نتيجتهم سلبية ويستطيعون ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.
وأضاف: اثنان من العاملين كانت نتائجهم إيجابية بدون أعراض وتمت إحالتهم للعزل تحت المراقبة من قبل القسم الطبي، أما دييغو سوزا لا يزال في الحجر الصحي في ريو دي جانييرو حتى الأسبوع المقبل”.
ولعب دييغو سوزا في صفوف اتحاد جدة لموسم واحد ما بين 2012 – 2013 ومثل عدة أندية أخرى مثل فلومينيزي وفلامنغو وبنفيكا البرتغالي وفاسكو دا غاما وساو باولو وبوتافوغو.
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