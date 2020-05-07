شكرا لقرائتكم الحكومة النرويجية تعلن عودة كرة القدم في يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة النرويجية مساء يوم الخميس عن عودة نشاط كرة القدم في البلاد قريبا وأنه من الممكن إقامة مباريات كرة القدم المحترفة بداية من 16 يونيو المقبل.

وقال عبيد راجا وزير الثقافة النرويجي في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوسلو إنه من الممكن إقامة التدريبات على مستوى فرق دوري الدرجة الأولى بداية من الآن.

ويبدأ الموسم في دوري الدرجة الأولى بالنرويج عادة في أبريل ولكن بداية الموسم الحالي تأجلت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن المباريات ستقام بدون جماهير كما أن بطولة الدوري النرويجي لكرة القدم النسائية ستبدأ بعد دوري الرجال بأربعة أسابيع.