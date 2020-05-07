شكرا لقرائتكم وصيف مونديال 1994 ينصح دوناروما بالرحيل للدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جيانلوكا باليوكا حارس المرمى الإيطالي الدولي السابق إنه ينبغي على جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان أن ينظر بجدية في أي عروض يتلقاها من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك دوناروما في 166 مباراة في الدوري الإيطالي مع ميلان منذ أن تم تصعيده للفريق الاول للمرة الأولى موسم 2015 - 2016 عندما كان يبلغ 16 عاما.

وتوج دوناروما، 21 عاما، بلقب وحيد مع ميلان حتى الآن، حيث حصل معه على بطولة كأس السوبر الإيطالي عام 2016، ويبدو الفريق اللومباردي بعيدا عن صراع المنافسة على المراكز الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع حاليا في ترتيب البطولة قبل توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في العام القادم، حيث أثيرت تكهنات مؤخرا بأن ميلان يحاول بيعه خلال العام الحالي لتجنب رحيله بلا مقابل، حيث تردد أن تشيلسي الإنجليزي من بين الأندية المهتمة للظفر بخدماته.

ويعتقد باليوكا خلال حديثه لمحطة (تي إم دبليو) الإذاعية الإيطالية يوم الخميس أن مواطنه ينبغي أن يستثمر فرصة تعزيز مسيرته الرياضية مع ناد في وضع أقوى للمنافسة على أهم البطولات.

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وتحدث باليوكا عن دوناروما قائلا "إنه قريب جدا من ميلانو ويود البقاء لكنه يحتاج الى توخي الحذر. سوف تمر سنوات قبل أن يفوزوا بشيء مهم. هناك فرق أخرى تتقدم بوضوح يتعين عليه التفكير في ذلك".

وأوضح الحارس المعتزل "إذا تم تقديم عرض رائع ، كنت سأفكر فيه ، خاصة إذا كان من الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا كنت مكانه، لكنت اتوجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

لكن دوناروما قال في وقت سابق إنه لا يشتت انتباهه بشائعات الانتقال، حيث أكد التزامه بالتواجد مع ميلان في مارس الماضي.

وكان دوناروما صرح لمحطة ناديه التليفزيونية الرسمية "ألوان قميص ميلان الحمراء والسوداء تعني الكثير بالنسبة لي، لأنني نشأت هنا. لقد كنت دائما من مشجعي ميلان ولا يسعني إلا أن أبذل قصارى جهدي لهذا القميص".

ولم يحدد الدوري الإيطالي بعد خططا واضحة لاستئناف موسم 2019 - 2020 ، الذي تم تعليقه في مارس ، حيث سجلت إيطاليا أكثر من 215 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وما يقرب من 30 ألف حالة وفاة.