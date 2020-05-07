مدافع تشيلسي: صلاح وفيرميو أصعب من واجهت في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فيكايو توموري مدافع تشيلسي الشاب بأن ثنائي ليفربول محمد صلاح وروبرتو فيرمينو كانا أصعب من واجه خلال مسيرته، قائلًا أن مواجهة اللاعب المصري تعد تحديًا حقيقيًا.

وقال فيكايو توموري في تصريحاته لموقع "فوتبول لندن"الانجليزي: "أعتقد أنني إلتقيت بأصعب ثنائي خلال مسيرتي في مباراة واحدة، فيرمينو ربما يكون أصعب منافس ومعه محمد صلاح."

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ولعب فيكايو توموري في خسارة تشيلسي على ستامفورد بريدج أمام ليفربول بنتيجة 2-1، حين سجل فيرمينو هدف واستطاع صلاح أن يسبب العديد من المشاكل لدفاع البلوز.

وتابع صاحب الـ22 عامًا: "عندما لعبت ضد صلاح كنت أعلم أنه سوف يستخدم سرعته، كما أنه قدم موسمًا رائعًا الموسم الماضي، وفي كل مرة يلمس الكرة أعتبر نفسي أمام تحدي، وهذا حقًا التنافس الذي أريده."

وأضاف: "كنت أعتقد بأن هذه هي الفرصة بالنسبة لي كي أثبت أنني أستطيع اللعب في هذا المستوى، نعم خسرنا من ليفربول على ملعبنا لكنني أعتقد أنني تعلمت الكثير."