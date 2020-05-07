تقارير تونسية: الأهلي يتوجه للفيفا ضد النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الأهلي سيتقدم بشكوى ضد النجم الساحلي التونسي بسبب عدم الوفاء بالإلتزام المادي فيما يتعلق بإرسال المستحقات التي تم جدولتها بشأن غرامة لاعب الفريق السابق سليمان كوليبالي.

وقالت صحيفة "كوارجي" التونسية أن النجم الساحلي لم يدفع باقي أقساط الغرامة الموقعة ضد لاعبه الحالي بسبب فسخ عقده من طرف واحد مع الأهلي، وهو ما سيدفع الأهلي للتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من جديد.

واتفق الأهلي مع النجم الساحلي على دفع الغرامة المقدرة بـ1.4 مليون دولار، على 4 دفعات، بقيمة 200 ألف دولار، والباقي 3 أقساط متساوية القيمة.

ولم يلتزم النجم الساحي بالاتفاق الذي توصل إليه مع الأهلي وهو ما دفع الأهلي للجوء إلى الاتحاد الدولي من أجل الحصول على مستحقاته.