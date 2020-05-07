فيرونتينا يعلن: 6 حالات مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن إصابة 6 أفراد في صفوفه بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوصات طبية على عناصر الفريق.

وأشار فيرونتينا إلى أن الـ6 حالات المصابة بفيروس كورونا من ضمنهم 3 لاعبين، و3 من الموظفين.

ونشر فيورنتينا بيان على موقعه الرسمي جاء نصه:" بعد الفحوصات الطبية التي أجريت بعد ظهر أمس ، تم اكتشاف 3 رياضيين، و3 من الموظفين مصابين بفيروس كورونا".

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وتابع بيان فيورنتينا:" شرعنا في عزل الأشخاص المصابين بكورونا".

وتتوالى الإصابات بكورونا لعناصر فرق الدوري الإيطالي، حيث أعلن نادي تورينو بالأمس عن إصابة أحد لاعبيه بالفيروس.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعطت الضوء الأخضر للأندية لاستئناف التدريبات، ولكن بشكل فردي مع الالتزام بتعليمات الصحة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" يوم الاثنين الماضي.