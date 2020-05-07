إعادة التذاكر الخاصة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس إلى الجماهير

قرر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إعادة التذاكر المدفوعة الثمن إلى الجماهير مجدداً، بعد قرار تأجيل منافسات بطولة التنس إلى سبتمبر المقبل بدلاً من إقامتها في الرابع والعشرين من مايو الجاري، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا

المستجد، وتوقف النشاط الرياضي.ونشر الحساب الرسمي الخاص بالبطولة الدولية عبر تويتر، نصاً بالاعتذار، تم التأكيد فيه على استعادة الجماهير لقيمة التذاكر التي تم حجزها قبل جائحة كورونا.

وواصل، الوضع الآن لا يدل على اقتراب استئناف منافسات التنس الدولية مجدداً، فالغموض يسيطر على الأمور، ومن الصعب تحديد أي جداول متعلقة بالمنافسات.

كان رافائيل نادال لاعب التنس الإسباني، وصاحب المرتبة الثانية في التصنيف العالمي للاعبين، قد أشار إلى صعوبة ممارسة أي نشاط دولي في لعبة التنس خلال العام الجاري.

