إدارة city club توجه رسالة شكر للمهتمين بعضوية النادي

تقدمت إدارة سلسلة أندية City Club بخالص اعتذارها لجميع عملائها والمهتمين بالحصول على عضوية النادي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، لما واجههم من صعوبات في التواصل وتأخر الرد على استفساراتهم، والناجم عن ضغوط متزايدة وإقبال ضخم تخطى مستوى التوقعات والدراسات التسويقية التي قامت بها الشركة

لمعدلات التواصل في الأسبوع الأول عبر منصات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصالات والرقم المختصر ١٥٥٥١.وشكرت إدارة سلسلة City Club جميع العملاء والراغبين في الاشتراك لثقتهم الغالية، وأكدت زيادة ومضاعفة طاقة التشغيل من أجل سرعة الرد على الاستفسارات والطلبات.

وأكد النادي أن معظم أندية سلسلة City Club بمختلف المدن قد قاربت على الانتهاء من تحقيق عضوياتها الأولى بعدد ٨٠٠ عضوية لكل مدينة، وهو ما يقابله امتنان كبير من الإدارة وكافة العاملين بسيتي كلوب، ويدفعنا لأن نعد جميع ساكني المدن التي لم تتضمنها المرحلة الأولى بأننا نسعى لتغطية جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال مراحل المشروع المقبلة.