نبيه : تعاقد الزمالك مع التؤام حسن أحدث طفرة في الفريق

قال أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول، أن تعاقد الزمالك مطلع الألفية مع التوأم إبراهيم وحسام حسن، تسبب في إحداث طفرة داخل الزمالك.

وأكد نبيه خلال تصريحات تلفزيونية

مساء اليوم الخميس، أن وجود التوأم في الزمالك تسبب في حالة استنفار بين اللاعبين في محاولة من كل لاعب لإظهار أنه الأفضل بدون وجود التوأم أو بوجودهما وهو ما انعكس على مستوى فريق الكرة بالبطولات التي تحققت منذ عام 2001 حتى 2004.وأثني نبيه على شخصية التوأم حسن، في عدم تقبلهما الخسارة ليس في كرة القدم فقط ولكن في جوانب حياتية عديدة.