أسامة نبيه: تعمدت عدم التسجيل في الزمالك أثناء مشاركتي مع غزل المحلة

علق أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، على فترة تواجده مع فريق غزل المحلة، قبل عودته إلى نادي الزمالك في عام 2002.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس،

إنه انتقل إلى غزل المحلة بعد تجربة احتراف قصيرة في الكويت، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية عام 2002.وواصل، شاركت مع المحلة أمام الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر وكنت أعلم أنني سأنتقل للزمالك الأيام المقبلة، وقلبي لم يطاوعني عى التسجيل في هذه المباراة بالرغم من إتاحة فرص سهلة أمامي، وقمت بإخبار إبراهيم حسن مدافع الزمالك آنذاك بتشتيت الكرة من أمامي لعدم التسجيل.