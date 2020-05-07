بيراميدز يلبي طلب الأهلي بتأجيل قسط صفقة أفشة

تلقى نادي بيراميدز طلبا من مسئولي الأهلي بتأجيل سداد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء والذي كان يستحق سداده في بداية شهر مايو الجاري وحتى موعد لاحق،

وفقا لما أكده مصدر بالأهلي.

ويستحق لبيراميدز مع بداية مايو الجاري الحصول على قيمة القسط الأخير من صفقة أفشة وانتقاله للنادي الأهلي، ولكن إدارة

بيراميدز وافقت على تأجيل القسط لحين عودة النشاط الرياضي.وجاء قرار بيراميدز بالموافقة على طلب الأهلي في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وبسبب النشاط الرياضي وتوقفه وتجميد جميع المنافسات محليا وقاريا وعدم وجود موارد مالية ما أثر سلبا على جميع الأندية.