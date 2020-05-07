حقق منتخب ايطاليا لكرة القدم لقب كأس العالم 1938 فى فرنسا، للمرة الثانية فى تاريخها، وذلك تحت قيادة المدير الفني “فيتوريو بوتسو”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1938.

انتصر المنتخب الايطالي على نظيره منتخب المجر فى المباراة النهائية بنتيجة 4-2، على ستاد الأولمبي بباريس، سجل أهداف منتخب ايطاليا “جينو كولايساي، وسيلفيو بيولا” بواقع هدفين لكل لاعب، وسجل للمنتخب المجري كل من “بال تيتكوس، وجيورجي شاروشي”.

وخلال مونديال 1938 حقق منتخب ايطاليا الفوز فى الدور الاول على منتخب النرويج بنتيجة 2-1، وفى الدور ربع النهائي فازت ايطاليا على منتخب فرنسا بنتيجة 3-1، وفى الدور نصف النهائي فازت على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1، وفى المباراة النهائية فازت على المنتخب المجري بنتيجة 4-2.

وكان هداف منتخب ايطاليا فى هذه النسخة من كأس العالم اللاعب “سيلفيو بيولا” نجم نادي لاتسيو الايطالي، وسجل 5 أهداف، أما هداف المونديال فكان لاعب منتخب البرازيل “ليونيداس دا سيلفا” برصيد 7 أهداف.

وسجل أهداف منتخب ايطاليا فى ذلك المونديال كل من: (سيلفيو بيولا) 5أهداف، (جينو كولايساي) 4 أهداف، ( بيترو فيراريس) هدف واحد، (جوزيبي مياتزا) هدف واحد.

Advertisements

إليكم فيديو | أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1938

مباراة الدور الاول بين ايطاليا والنرويج (2-1)

مباراة الدور ربع النهائي بين ايطاليا وفرنسا (3-1)

مباراة الدور نصف النهائي بين ايطاليا والبرازيل (2-1)

المباراة النهائية بين ايطاليا والمجر (4-2)

شاهد أيضاً..

فيديو | أهداف منتخب ايطاليا في كأس العالم 1934

فيديو جميع أهداف أليساندرو ديل بييرو مع منتخب إيطاليا

فيديو جميع أهداف فرانشيسكو توتي مع منتخب إيطاليا

فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع منتخب إيطاليا