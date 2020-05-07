رياضة | كيكي سيتين يرفض رحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يرفض رحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجدد الخلاف بين إدارة نادي برشلونة الإسبانية ومدرب الفريق كيكي ستيين حول بقاء لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ستاديو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدير الفني للبرسا كيكي سيتين لديه أفكار مختلفة عن الإدارة بشأن إيفان راكيتيتش، الذي رغم تراجع مستواه، كان مهماً لدى سيتين منذ وصوله.

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وأوضحت الصحيفة أن سيتين يريد مواصلة الاعتماد على راكيتيتش، رغم أن كل الحديث في الآونة الأخيرة، عن رحيل شبه مؤكد للاعب في الصيف.

إيفان راكيتيتش هو الأكثر مشاركة مع الفريق منذ وصول المدرب كيكي سيتين، حيث شارك في المباريات الـ 12 التي قاد فيها المدرب الفريق، منذ مجيئه، قبل أن تتوقف كرة القدم، بسبب جائحة كورونا.

ويحظى النجم الكرواتي باهتمام من ناديه السابق إشبيلية وأتليتكو مدريد، بالاضافة ليوفنتوس وباريس سان جيرمان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.