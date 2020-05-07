رياضة | إلغاء الدوري الإيطالي بات قريبًا.. فيورنتينا يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء الدوري الإيطالي بات قريبًا.. فيورنتينا يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الدوري الإيطالي لكرة القدم قريبًا جدًا من الإلغاء هذا الموسم، بعدما أعلن نادي فيورنتينا الناشط في "السيريا إيه" إصابة 3 لاعبين و3 عاملين بالنادي البنفسجي بفيروس كورونا المستجد.

ولم يُعلن الفيولا عن أسماء اللاعبين أو العاملين بوباء كورونا، وقال إنه سيسمح لبقية لاعبي الفريق بإجراء تدريبات فردية وليست جماعية.

وقال النادي في بيانًا له عبر الإنترنت :"قام النادي وفقا للبروتوكول الصحي بعزل المصابين. في صباح الغد ستخضع بقية المجموعة لفحوص طبية واختبارات لياقة قبل بدء التدريبات الاختيارية في الملعب".