رياضة | بعد إلغاء الدوري.. تتويج مبابي هدافًا للدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إلغاء الدوري.. تتويج مبابي هدافًا للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بلقب هداف الدوري الفرنسيالممتاز لكرة القدم للموسم الحالي برصيد 18 هدفا.

وكانت الرابطة قد أنهت منافسات الدوري قبل أوانه نهاية شهر نيسان/أبريل المنصرم، بعد ما يقارب شهر ونصف على تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، رغم تبقي عشر مراحل على نهايته الفعلية.

ورغم تعادل مبابي مع لاعب موناكو وسام بن يدر بعدد الأهداف، إلا أن الأخير سجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، في حين لم يسجل نجم المنتخب الفرنسي أي هدف بنفس الطريقة، ما منحه الأفضلية.

واختير لاعب وسط الفريق الباريسي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أفضل ممرر في الدوري مع 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم، متفوقا على الجزائري إسلام سليماني لاعب موناكو، ويوان كورت لاعب بريست.