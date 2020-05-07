رياضة | رئيس الزمالك يرد على أنباء رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يرد على أنباء رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع بطل اليونان من أجل ضم نجم القلعة البيضاء، أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم نتلق أي عروض لضم أشرف بن شرقي أو أي من لاعبي الزمالك".

وأضاف:"لا أعلم سبب انتشار الأخبار المتعلقة برحيل لاعبي الزمالك وسط الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "لم تصل للنادي أي عروض تخص أي لاعب ولسنا في مرحلة تسمح بالنقاش في أمور تخص كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا".