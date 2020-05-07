رياضة | الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لخطف صفقة قوية ومفاجأة من غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وشهدت الفترة الأخيرة منافسة قوية بين الأهلي والزمالك لضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم. ولكن طالب السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء إدارة النادي بسرعة ضم المحمدي في الفترة القادمة نظرا لإقتناعه الشديد باللاعب وقدرته على تدعيم الجبهة اليمنى في الفريق. وسيقوم مسئولو النادي الاهلي بتكثيف المفاوضات مع باهر المحمدي وسيعرضون مبلغ ضخم على الإسماعيلي لخطف اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

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