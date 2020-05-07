رياضة | رئيس رابطة الدوري الألماني يطلق تحذيرًا قويًا قبل عودة البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الدوري الألماني يطلق تحذيرًا قويًا قبل عودة البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيان سيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، أنه يجب على الأندية الإلتزام بالتعليمات الصحية المتفق عليها عندما تعود منافسات البوندزليجا الأسبوع المقبل.

وتوقف الدوري المحلي منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الرابطة حصلت على الضوء الأخضر من السلطات السياسية في البلاد وقررت استئناف المنافسات في السادس عشر من الشهر الحالي.

وقال سيفرت في مؤتمر صحافي عقده الخميس في فرانكفورت "يجب أن تكون الأمور واضحة للجميع: نحن نلعب قيد التجربة. أتوقع من الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

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وستجمع المباراة الأولى بين طرفي منطقة الرور الصناعية بوروسيا دورتموند وشالكه، علماً بأن بايرن ميونيخ يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن دورتموند.

واعتبر سيفرت بأن ألمانيا قد تعبد الطريق أمام دوريات أخرى مثل إنكلترا وإسبانيا وايطاليا لتعاود النشاط، في حين قررت فرنسا إنهاء الموسم. وقال في هذا الصدد "هذه الفكرة قد تكون بمثابة خريطة الطريق".

ويتعين على الفرق الألمانية الخضوع للحجر الصحي على مدى 7 أيام قبل استئناف الدوري المقرر أن ينتهي في أواخر حزيران/يونيو.

وأكد سيفرت بأنه سيتم السماح للأندية الألمانية باستبدال خمسة لاعبين بدلا من ثلاثة في حال أقر مجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) الاقتراح المقدم له بهذا الصدد في اجتماعاته الجمعة.