رياضة | مفاجأة.. الأهلي يستقر على أول الراحلين في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يستقر على أول الراحلين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر النادي الأهلي على أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقرر الجهاز الفني بالقلعة الحمراء رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق في الصيف القادم.
ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على رحيل جيرالدو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق له في الموسم المقبل.
وقام مسئولو الأهلي بإبلاغ جيرالدو بالبحث عن عروض مناسبه لضمه لعرضها على النادي الفترة المقبلة.