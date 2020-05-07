رياضة | مفاجأة.. الأهلي يستقر على أول الراحلين في الصيف

استقر النادي الأهلي على أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر الجهاز الفني بالقلعة الحمراء رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق في الصيف القادم.

ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على رحيل جيرالدو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق له في الموسم المقبل.

وقام مسئولو الأهلي بإبلاغ جيرالدو بالبحث عن عروض مناسبه لضمه لعرضها على النادي الفترة المقبلة.