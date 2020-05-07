رياضة | دي بروين يحدد فريقه القادم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر دي بروين يحدد فريقه القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين قرار المحكمة الرياضية الخاص باستئناف نادي مانشستر سيتي على العقوبة الموقعة عليه من قبل اليويفا بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين.

وأشارت تقارير إسبانية، عن وجهة اللاعب البلجيكي نجم وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المقبلة حال خروجه من أسوار ملعب الاتحاد.

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وعلى الجانب الآخر فإن ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى يوفنتوس ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، يرتقبان الفرصة لخطف اللاعب البلجيكي.

ووفقا للتقارير الإسبانية فإن اللاعب إذا خير فسيختار نادي ريال مدريد لوجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الكتيبة الإسبانية، بالإضافة إلى تواجد صديقيه البلجيكيين تيبو كورتوا وإيدين هازارد.

لكن لا يتوقع أن يفرط نادي مانشستر سيتي بنجم خط وسطه بأقل من 150مليون يورو، حيث يمتد عقد اللاعب مع النادي إلى صيف 2023.