رياضة | باريس يطلب صفقة من داخل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس يطلب صفقة من داخل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم عن مواصلة مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي، البحث عن مدافع لخلافة البرازيلي المخضرم، تياجو سيلفا الذي من المتوقع رحيله هذا الصيف عقب نهاية عقده.

وذكرت صحيفة " le10sport " الفرنسية، أن مسئولي باريس سان جيرمان يستهدفوا التعاقد مع فاران، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن قادة باريس سان جيرمان تواصلوا بالفعل مع وكلاء الاعب فاران أوائل صيف 2019، وقد أبلغ النادي الباريسي وسطاء مدافع الريال برغبتهم بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن فاران ينتهي عقده مع النادي الملكي في 2022، وكان ريال مدريد قد أكد بأنه لن يتخلى عن فاران بأقل من الشرط الجزائي ( 500 مليون يورو ).

وأتمت الصحيفة أن مسئولي باريس سان جيرمان يضعون عدة أسماء لخلافة تياجو سيلفا أبرزهم خاليدو كوليبالي (نابولي)، صامويل أومتيتي (برشلونة)، دايوت أوباميكانو (لايبزيج)، ميلان سكرينيار (إنتر ميلان).