رياضة | رئيس أستون فيلا يرفض استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس أستون فيلا يرفض استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى رئيس نادي أستون فيلا كريستيان بورسلاو، اليوم الأربعاء، قلقه من قبول اللائحة التي تسمح للأندية باللعب في ملاعب محايدة حال استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتخطط الأندية الإنجليزية العشرين للتصويت الإثنين المقبل، على مقترح يسمح باقامة المباريات على عدد من الملاعب المحايدة.

وأضاف بورسلاو في تصريحات لمحطة تاك سبورت الإذاعية: "لدينا 6 مباريات متبقية في ملعبنا، وأعتقد أن أي مشجع للفريق سيتفق علي أن التخلي عن تلك الميزة يعتبر قراراً صعباً بالنسبة للشخص الذي يدير النادي، وأنا بالتأكيد لن أوافق على ذلك ما لم تكن تلك الظروف مناسبه".

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة المدربين ريتشارد بيفان، اليوم الأربعاء، إن الموسم ربما يتم إلغاؤه في حال عدم الموافقة على اللعب في ملاعب محايدة.

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وأضاف: "في مؤخرة الترتيب، هناك إيرادات إقل بكثير، لكن خطر الهبوط ربما يمثل كارثة بخسارة 200 مليون جنيه إسترليني (247 مليون دولار)، لأي ناد يمكن هبوطه حسابياً".

وتابع: "عندما تقول لأي ناد، نريدك أن توافق على مجموعة من التغييرات في القواعد التي ربما تجعلك أكثر عرضة للهبوط، إنهم لا يفكرون في عائدات البث التلفزيوني، إنهم يقولون (يا إلهي هل أوافق على شيء يؤدي إلى هبوطي وخسارة 200 مليون؟)".

ولازالت مسابقة الدوري الإنجليزي متوقفة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن فريق أستون فيلا يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، ستبعده عن مراكز الهبوط حتى إشعار آخر حال الفوز بها.