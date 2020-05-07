رياضة | الموسم الجديد.. الدوري الهولندي يعود في سبتمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الموسم الجديد.. الدوري الهولندي يعود في سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأربعاء، إن المنافسات الرياضية يمكنها استئناف نشاطها في البلاد في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الغولف الترفيهي والتنس يمكنهما العودة يوم الإثنين المقبل، في خطوة لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب جائحة "كوفيد-19".

وحظرت هولندا كافة الأحداث الرياضية حتى 31 أغسطس (آب) المقبل، وإعلان اليوم فتح الباب أمام العديد من الألعاب لبدء التخطيط لاستئناف نشاطها خلال ما يزيد بقليل عن ثلاثة شهور.

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ويتضمن هذا الإعلان الدوري الهولندي لكرة القدم الذي يمكنه الآن التطلع للموسم المقبل عقب إلغاء موسم 2019-2020 بالفعل في 24 أبريل (نيسان) الماضي.

وقال روته إن الشعب الهولندي يمكنه استئناف ممارسة الغولف والتنس بدءاً من الإثنين المقبل، لكن الأندية ستبقى مغلقة.

وردت اللجنة الأولمبية الهولندية على إعلان روته قائلة: "تشير هذه الخطوات إلى عودة المجتمع دون هيمنة الفيروس عليه وتعطي هولندا والرياضة الأمل".