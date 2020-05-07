رياضة | مفاجآت.. الإعلان عن اسعار عضوية أندية "CITY CLUB" فى 15 محافظة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت.. الإعلان عن اسعار عضوية أندية "CITY CLUB" فى 15 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء ١٥ فرعا من سلسلة أندية City Club والتي ستقام في ١٥ مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، في إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وإنشاء أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة.

ومن المنتظر البدء في شهر أكتوبر المقبل في إطلاق أول ٥ أندية وافتتاحها بشكل رسمي، على أن يتم تباعا إفتتاح باقي الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام ٢٠٢٢.