رياضة | مفاجآت.. الإعلان عن اسعار عضوية أندية "CITY CLUB" فى 15 محافظة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت.. الإعلان عن اسعار عضوية أندية "CITY CLUB" فى 15 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء ١٥ فرعا من سلسلة أندية City Club والتي ستقام في ١٥ مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، في إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وإنشاء أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة.
ومن المنتظر البدء في شهر أكتوبر المقبل في إطلاق أول ٥ أندية وافتتاحها بشكل رسمي، على أن يتم تباعا إفتتاح باقي الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام ٢٠٢٢.
وفيما يلي قيمة الاشتراكات لفروع CITY CLUB بالمرحلة الأولى كالأتى:
- السويس 42000 جنيه
- الزقازيق 62000 جنيه
- العاشر من رمضان 42000 جنيه
-كفر الشيخ 52000 جنيه
- دمنهور 47000 جنيه
- طنطا 62000 جنيه
-بنها 32000 جنيه
-شبين الكوم 52000 جنيه
- دمياط 47000 جنيه
- العبور 42000 جنيه
- بنى سويف 42000 جنيه
- أسوان الجديدة 32000 جنيه
-المنيا 47000 جنيه
- سوهاج 42000 جنيه
-اسيوط 47000 جنيه